Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:00, 24 октября 2024Экономика

Из ванной комнаты призвали убрать несколько привычных вещей

Хранение в ванной комнате станков для бритья, кремов и таблеток назвали опасным

Фото: Christian Mackie / Unsplash

Не стоит хранить в ванной комнате станки для бритья, кремы, таблетки и ювелирные изделия. Убрать несколько привычных вещей из этого помещения призвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Оставлять в ванной станки для бритья не рекомендуется из-за ржавчины — она образуется на поверхности изделия и делает его использование опасным для здоровья. «Хранить в ванной комнате можно только сменные лезвия, находящиеся в упаковке производителя. В таком случае они будут защищены от проблемы», — рассказали специалисты.

Ювелирные изделия тоже назвали нежелательными для хранения в этой комнате. Из-за влажности украшения будут окисляться и потеряют привлекательный внешний вид, предупредили эксперты. Ошибкой также станет размещение в ванной лекарств — так условия хранения большинства препаратов будут нарушены, а их эффективность снизится.

Не стоит оставлять в ванной и косметику, считают специалисты. «Можно хранить косметику только в запечатанном виде. А вот баночка с открытым кремом может покрыться плесенью», — подчеркнули эксперты.

Ранее был назван дешевый способ отмыть окна без разводов. Для этого домохозяйкам посоветовали использовать крахмал. Специалисты предложили налить в емкость четыре стакана теплой воды, а затем растворить в них столовую ложку картофельного крахмала. После этого раствор понадобится нанести на окна, подождать несколько минут, а затем взять бумажную салфетку либо чистую сухую тряпку и убрать чистящий слой.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Две тысячи солдат ВСУ блокированы в Курской области. Путин заявил о начале их ликвидации

      Пластический хирург избивал свою девушку, а побои скрывал с помощью уколов красоты. Как он превратил ее в секс-рабыню?

      Психолог перечислил последствия отказа от алкоголя

      Шольц призвал повременить с решением о членстве Украины в НАТО

      Из ванной комнаты призвали убрать несколько привычных вещей

      Звезда «Сумерек» рассказала о пережитых абьюзивных отношениях

      Россиянина осудили за попытку украсть из магазина 13 шоколадок для перепродажи

      Россиянка заложила квартиру и машину ради заработка в интернете

      Супруга Эрнста показала снимок в бикини

      Путин ответил на вопрос о якобы угрозах Трампа ударить по Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше