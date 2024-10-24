Из ванной комнаты призвали убрать несколько привычных вещей

Хранение в ванной комнате станков для бритья, кремов и таблеток назвали опасным

Не стоит хранить в ванной комнате станки для бритья, кремы, таблетки и ювелирные изделия. Убрать несколько привычных вещей из этого помещения призвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Оставлять в ванной станки для бритья не рекомендуется из-за ржавчины — она образуется на поверхности изделия и делает его использование опасным для здоровья. «Хранить в ванной комнате можно только сменные лезвия, находящиеся в упаковке производителя. В таком случае они будут защищены от проблемы», — рассказали специалисты.

Ювелирные изделия тоже назвали нежелательными для хранения в этой комнате. Из-за влажности украшения будут окисляться и потеряют привлекательный внешний вид, предупредили эксперты. Ошибкой также станет размещение в ванной лекарств — так условия хранения большинства препаратов будут нарушены, а их эффективность снизится.

Не стоит оставлять в ванной и косметику, считают специалисты. «Можно хранить косметику только в запечатанном виде. А вот баночка с открытым кремом может покрыться плесенью», — подчеркнули эксперты.

Ранее был назван дешевый способ отмыть окна без разводов. Для этого домохозяйкам посоветовали использовать крахмал. Специалисты предложили налить в емкость четыре стакана теплой воды, а затем растворить в них столовую ложку картофельного крахмала. После этого раствор понадобится нанести на окна, подождать несколько минут, а затем взять бумажную салфетку либо чистую сухую тряпку и убрать чистящий слой.