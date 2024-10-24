На ВДНХ объявили программу для школьников в дни осенних каникул

Мастер-классы и квесты включены в программу осенних каникул на ВДНХ

На ВДНХ подготовили программу для школьников в период осенних каникул. Об этом сообщает портал mos.ru.

Так, c 26 октября учащиеся смогут узнать о процессе добычи и переработки нефти, познакомиться с цифровыми проектами столицы, а также посетить занятия по акварельной живописи, интерактивные выставки, лекции и тематические экскурсии.

В частности, в павильоне «Нефть» проводятся бесплатные экскурсии «Юный нефтяник», рассчитанные на учащихся четвертых-девятых классов. В интерактивном формате дети узнают о процессе добычи и переработки нефти, нефтепродуктах и профессиях этой сферы.

Павильон «Умный город» предлагает групповые и индивидуальные экскурсии с аудиогидом. Интерактивная выставка в развлекательной форме рассказывает о ключевых цифровых проектах столицы, например, о проекте «Московская электронная школа».

Кроме того, школьников приглашают на бесплатную выставку «ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий». Ее можно посмотреть в павильоне «Рабочий и колхозница». Экспозиция погружает гостей в историю этого места с момента основания до наших дней.

Продолжить знакомство с разными этапами развития выставки можно в музее ВДНХ. Ребята также смогут посетить временную экспозицию «Сказки московской майолики», которая рассказывает о столичной керамике 1950-х годов. Вход бесплатный.

Павильон «Цветоводство и озеленение» приглашает на творческие мастер-классы. Здесь 26 октября состоится занятие по росписи экосумок, а 27 октября и 3 ноября — мастер-классы по мыловарению. На воркшопе по акварельной живописи «Цветочное дыхание» гостей ждут 2 ноября.

С 29 октября по 3 ноября в Музее городского хозяйства Москвы для школьников средних и старших классов откроется проект «Инженерные каникулы». Все эти дни с 12:00 до 16:00 в музее пройдут мастер-классы, интерактивные занятия, лекции и тематические экскурсии.

Для любителей активного отдыха ВДНХ предлагает экскурсию-квест «Загадки ВДНХ», которая проводится ежедневно по предварительному заказу и подходит для детей старше шести лет.

В центре современных биотехнологий «Музей "Биотех"» можно увидеть светящиеся в темноте растения. Каждую субботу здесь проходит экскурсия-квиз «Путешествие с Маленьким принцем». А по воскресеньям организовывают мастер-классы по основам генетики, где участники могут выделить ДНК из плодов растений.

