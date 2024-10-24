Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 24 октября 2024Мир

КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

Ёнхап: КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

Фото: Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что Северная Корея возобновила кампанию по сбросу отходов после пятидневного перерыва. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил более десяти мусорных пакетов в районе Сеула. В них были пропагандистские листовки. Военные отметили, что после анализа никаких опасных веществ обнаружено не было.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять решительные и жесткие меры, если КНДР не перестанет запускать воздушные шары с мусором на территорию страны. При этом в комитете не стали уточнять, какие конкретно меры примут власти страны в ответ на действия Северной Кореи.

С конца мая 2024 года Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, запущенные активистами из Республики Корея. В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Риелтор высказался об оформляющих ипотеку по высокой ставке россиянах

      Киев объявил наступательную украинизацию

      Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

      Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

      В российском регионе сработала система ПВО

      В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

      Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

      В Подмосковье затопило школу

      В российском регионе заплатят сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше