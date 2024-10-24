Ёнхап: КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что Северная Корея возобновила кампанию по сбросу отходов после пятидневного перерыва. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил более десяти мусорных пакетов в районе Сеула. В них были пропагандистские листовки. Военные отметили, что после анализа никаких опасных веществ обнаружено не было.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять решительные и жесткие меры, если КНДР не перестанет запускать воздушные шары с мусором на территорию страны. При этом в комитете не стали уточнять, какие конкретно меры примут власти страны в ответ на действия Северной Кореи.

С конца мая 2024 года Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, запущенные активистами из Республики Корея. В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула.