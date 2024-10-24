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19:29, 24 октября 2024Путешествия

Летевший из Сочи самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку

Летевший из Сочи самолет сел в Астрахани из-за больного пассажира на борту

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Летевший из Сочи самолет российской авиакомпании совершил экстренную посадку. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в четверг, 24 октября, со следовавшим в Санкт-Петербург Airbus A320. Экипаж доложил о больном пассажире на борту. У 67-летнего мужчины упало давление и случился сердечный приступ.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер вынужденно сел в аэропорту Астрахани.

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Больного по прилете доставили в больницу. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее летевшей из Москвы пассажирке принесли мороженое со стеклом при подаче бортового питания. Инцидент случился 16 октября с направлявшейся в Махачкалу 46-летней Асият.

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      Фариза Бацазова
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