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18:28, 24 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко раскритиковал ООН

Президент Белоруссии Лукашенко выразил недовольство состоянием дел в ООН

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство нынешним состоянием дел в ООН. Критику белорусского лидера передает агентство БелТА.

«Что мы там имеем? Мы чего деньги тратим? Там собираются столько государств для того, чтобы с трибуны выступить? При пустом зале в основном (…) Хотелось бы, чтобы она была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что США упрекают Россию в развязывании конфликта, когда сами создали множество конфликтов и войн и планируют еще больше начать. В качестве примера Лукашенко привел ситуацию вокруг Тайваня и создание военно-политического блока AUKUS между Великобританией, Австралией и США.

Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада развернули «оголтелую борьбу» за принижение статуса БРИКС. Он добавил, что страны Запада также используют БРИКС как повод для шантажа. Белорусский лидер сказал, что под этим предлогом могут не выдаваться кредиты и инвестиции.

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      Валентин Карант
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