Лукашенко рассказал об «оголтелой борьбе» Запада против БРИКС

Лукашенко: страны Запада развернули против БРИКС «оголтелую борьбу»

Страны Запада развернули «оголтелую борьбу» за принижение статуса БРИКС. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет агентство «БелТА».

По его словам, на БРИКС оказывается давление от неназванных стран Запада. «Не буду называть эти страны, потому что это закрытая информация. Они могут говорить, что это не так, но мы знаем», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что страны Запада также используют БРИКС как повод для шантажа. Лукашенко сказал, что под этим предлогом могут не выдаваться кредиты и инвестиции.

Ранее Белоруссия стала партнером в БРИКС. «Это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — прокомментировал Лукашенко эту процедуру.