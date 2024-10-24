Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:49, 24 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло детали о попытках прорыва украинских войск в Курской области

Минобороны: российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Детали о попытках прорыва украинских войск раскрыло Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, украинские солдаты в очередной раз пытались провести три контратаки в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, и еще три — в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка.

Бои вели подразделения группировки «Север». Все контратаки были отражены, уточнили в МО РФ.

«ВСУ потеряли до 40 человек, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США», — сообщили в министерстве о потерях противника.

Ранее также сообщалось, что на указанном направлении восемь украинских солдат сдались в плен.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. По последним данным Минобороны, потери Украины в приграничье составили более 26 тысяч военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Названы особенности разом уничтожившей десятки солдат ВСУ российской бомбы

      Сестра Гуфа сообщила о госпитализации рэпера

      В допинг-деле фигуристки Валиевой появились 60 препаратов. Ее бывший врач объяснил, почему это нормально

      Минобороны раскрыло детали о попытках прорыва украинских войск в Курской области

      Южная Корея потребовала от КНДР прекратить отправку шаров с навозом

      Пашинян подтвердил готовность мирного договора с Баку на 90 процентов

      Двое вооруженных ножами военных-снайперов отобрали автомобиль у россиянки и попали в СИЗО

      Силуанов раскрыл оптимальную ключевую ставку для бюджета России

      Российский «Гремящий» выполнил стрельбу «Калибром»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше