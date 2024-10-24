Минобороны раскрыло детали о попытках прорыва украинских войск в Курской области

Минобороны: российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

Российские военные отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Детали о попытках прорыва украинских войск раскрыло Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, украинские солдаты в очередной раз пытались провести три контратаки в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, и еще три — в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка.

Бои вели подразделения группировки «Север». Все контратаки были отражены, уточнили в МО РФ.

«ВСУ потеряли до 40 человек, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США», — сообщили в министерстве о потерях противника.

Ранее также сообщалось, что на указанном направлении восемь украинских солдат сдались в плен.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. По последним данным Минобороны, потери Украины в приграничье составили более 26 тысяч военнослужащих.