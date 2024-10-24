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18:10, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Мировые СМИ посвятили саммиту БРИКС материалы на главных страницах

Bloomberg и Reuters посвятили саммиту БРИКС материалы на главных страницах

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Ведущие мировые СМИ рассказали о саммите БРИКС, прошедшем в Казани, на главных страницах. В частности, статьи о мероприятии выпустили международное агентство Reuters и американское агентство Bloomberg.

На главной странице Bloomberg размещен материал о том, что на саммите БРИКС поднимался вопрос создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Reuters посвятило мероприятию ряд публикаций, в том числе статью о декларации саммита и его участниках.

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«[Президент России Владимир] Путин в последний день саммита БРИКС впервые за более чем два года встретится с генсеком ООН [Антониу] Гутерришем», — гласит заголовок материала на главной странице France 24. Европейское издание Euronews выпустило материал под названием «Путин восхваляет БРИКС как противовес западным "порочным методам"».

Также саммит БРИКС осветили турецкая газета Daily Sabah, индийское издание Indian Express и другие зарубежные издания.

Ранее чешское издание Lidovky заявило, что саммит БРИКС в Казани показывает, что Россия не находится в изоляции на международной арене. Оно также отметило, что Россия во многом преуспела в роли неформального лидера Глобального Юга.

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      Маргарита Щигарева
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