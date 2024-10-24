Lidovky: Россия во многом преуспела в роли неформального лидера Глобального Юга

Саммит БРИКС в Казани показывает, что Россия не находится в изоляции на международной арене. К такому неутешительному для Запада выводу пришло чешское издание Lidovky.

«Фотографии из Казани доказывают, что Россия не такой уж изгой на мировой арене, каким она выступает в идеалистических представлениях», — говорится в материале. Западное издание также отметило, что Россия во многом преуспела в роли неформального лидера Глобального Юга.

Кроме того, в статье подчеркнули, что на саммите, помимо представителей других стран, присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-премьер Сербии Александр Вулин. По мнению автора материала, Западу стоит задуматься, почему страны, близкие к нему, заинтересовались этим мероприятием.

Ранее газета The New York Times (NYT) заявила, что Эрдоган выделился среди участников саммита БРИКС, будучи единственным лидером из стран НАТО на этой встрече. В публикации говорится, что участие Турции в мероприятии показывает ее готовность к взаимодействию с разными государствами.