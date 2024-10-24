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21:22, 24 октября 2024Мир

МУС передал на рассмотрение стран-членов дело Монголии после отказа арестовать Путина

МУС: страны-члены рассмотрят дело Монголии, отказавшейся арестовать Путина

Фото: Björn Trotzki / Globallookpress.com

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение стран-участниц Римского статута дело Монголии из-за ее отказа арестовать и выдать суду президента России Владимира Путина во время его визита в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление МУС.

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда постановила, что Монголия не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, это противоречит положениям Римского статута, говорится в документе.

МУС указал на серьезную неспособность страны сотрудничать с судом и передал этот вопрос на рассмотрение ассамблеи. Там также напомнили, что государства-участники Римского статута и те, кто признают юрисдикцию МУС, обязаны арестовывать лиц, на которых выдан ордер, вне зависимости от их официального положения или гражданства.

Ранее представитель правительства Монголии объяснил, почему страна отказалась арестовать Владимира Путина в соответствии с ордером МУС. Он отметил, что Улан-Батор придерживается политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях.

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      Марина Совина
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