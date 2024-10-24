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10:32, 24 октября 2024Наука и техника

Пентагон изучит включение гражданских спутников в военную сеть

Владеющая радиолокационными спутниками Umbra получила контракт Пентагона

Фото: NASA / JPL-Caltech / Handout / Reuters

Компания Umbra, владеющая радиолокационными космическими аппаратами, получила контракт Пентагона на исследование возможности включения гражданских спутников в военную сеть. Об этом сообщает SpaceNews.

В публикации отмечается, что радиолокационные спутники позволяют получать изображения местности вне зависимости от погодных условий, предоставляя военным возможность отслеживать перемещения и оценивать обстановку на поле боя в режиме реального времени.

Издание напоминает, что для включения аппаратов Umbra в военную сеть последние должны иметь оптические каналы связи, совместимые со стандартами Пентагона.

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«Если исследование окажется успешным, спутники Umbra смогут передавать данные непосредственно на военные наземные станции, где они будут обрабатываться и анализироваться наряду с другими источниками разведданных», — говорится в публикации.

В июле генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов заявил, что российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» прошел летные испытания.

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      Иван Потапов
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