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15:27, 24 октября 2024Мир

Польша выдворит 10 сотрудников российского генконсульства

МИД Польши: 10 сотрудников генконсульства РФ должны покинуть страну

Фото: Komarov Egor / Unsplash

Десять сотрудников российского генконсульства в Познани должны покинуть Польшу. Об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

«Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше», — сказал он, подчеркнув, что само генконсульство в скором времени будет закрыто.

Как заявил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, закрытие российского генконсульства в Познани говорит о том, что «эти поляки нарываются на неприятности».

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      Виктория Кондратьева
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