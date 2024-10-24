Польша выдворит 10 сотрудников российского генконсульства

МИД Польши: 10 сотрудников генконсульства РФ должны покинуть страну

Десять сотрудников российского генконсульства в Познани должны покинуть Польшу. Об этом агентству PAP сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

«Российское консульство в Познани покинут три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше», — сказал он, подчеркнув, что само генконсульство в скором времени будет закрыто.

Как заявил ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, закрытие российского генконсульства в Познани говорит о том, что «эти поляки нарываются на неприятности».