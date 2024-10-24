Медведев ответил на закрытие консульства в Польше фразой «нарываются на неприятности»

Медведев о закрытии генконсульства в Познани: поляки нарываются на неприятности

Закрытие генконсульства России в польской Познани говорит о том, что в Варшаве нарываются на неприятности. Об этом, комментируя ситуацию, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

«Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и собираются выслать нашего посла», — написал Медведев. К посту он прикрепил фотографию бобра, который держит польский флаг.

Политик также напомнил полякам о германском после в Советской России Вильгельме фон Мирбахе, над которым учинили расправу в 1918 году. Исполнителями преступления были левые эсеры Яков Блюмкин и Николай Андреев.

22 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии консульства России в Познани. Персонал генконсульства признают нежелательными лицами на территории страны, добавил он. Министр назвал подобные действия реакцией на якобы попытки диверсий со стороны России.

Впоследствии Сикорский допустил высылку посла России из Польши. Он подчеркнул, что «до этого еще не дошло», однако Варшава рассматривает такую возможность, «если диверсионные акты будут продолжаться». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, предупредила, что Москва ответит на это, и назвала действия Варшавы очередным враждебным шагом.

В мае в Польше задержали десять человек — они были гражданами Украины, Белоруссии и Польши. Утверждалось, что эти люди подозреваются в диверсиях по заказу России. Как сообщал премьер-министр Польши Дональд Туск, задержанные являются наемниками, некоторые из них — представители криминального мира.