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07:51, 23 октября 2024Мир

«Больше ничего и не умеет». Захарова высказалась об угрозе МИД Польши выслать посла России

Захарова ответила на угрозу главы МИД Польши Сикорского выслать посла РФ
СюжетДиверсии в России

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о способностях министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Соответствующее заявление она сделала после слов польского политика о возможной высылке российского посла.

Больше глава МИД Польши ничего и не умеет

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ

Сикорский допустил высылку посла России из страны. Он подчеркнул, что «до этого еще не дошло», однако Варшава рассматривает такую возможность, «если диверсионные акты будут продолжаться». По мнению главы польского МИД, в таком случае Россия примет аналогичное решение.

Польша решила закрыть консульство России в Познани

22 октября Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу генерального консульства РФ в городе Познань. По его словам, персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории страны. Такой шаг министр объяснил «попытками диверсий» со стороны России.

В свою очередь, Мария Захарова предупредила о последствиях такого решения. «На очередной враждебный шаг со стороны Польши Москва даст болезненный ответ», — сказала дипломат.

В мае в Польше были арестованы девять человек по подозрению в причастности к диверсиям, которые якобы были совершены по заказу России. В том же месяце Радослав Сикорский анонсировал планы Варшавы ограничить передвижение по своей стране дипломатов из России. Он уточнил, что целью данных мер является борьба с саботажем, в причастности к которому Варшава обвиняет Москву.

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В Польше заявили о желании сохранить консульства в России

Ранее бывший президент Польши Александр Квасневский заявил, что Польша заинтересована в сохранении своих консульств на территории России. «Есть много людей из Польши, которые годами работают [в России] или связаны с Россией семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил все на одну чашу весов», — отметил он.

На то, что Польше стоит поддерживать дипломатическое представительство в России, также указал бывший посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиня. Закрытие генконсульства России в Познани он назвал бессмысленным. «Есть ли смысл менять в данный момент [в отношениях с Россией] существующее положение дел, которое мы сохранили на протяжении всей войны?» — отметил он.

Кроме того, в марте этого года Сикорский, комментируя возможность высылки посла России после пролета якобы российской ракеты через воздушное пространство Польши, указывал на важную роль российского посла.

Я думаю, он выполняет очень важную роль, напоминая нам о том, <...> с чем мы имеем дело

Радослав Сикорскийглава МИД Польши

Тогда он напомнил, что между Варшавой и Москвой установлены дипломатические отношения. «Когда мы захотим ответить, это будет не на уровне посла», — сказал Сикорский.

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      Марина Совина
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