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22:06, 22 октября 2024Мир

В Польше назвали бессмысленным закрытие генконсульства России в Познани

Экс-посол Марчиняк: закрытие генконсульства России в Познани лишено смысла

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Решение польского министерства иностранных дел закрыть генконсульство России в Познани бессмысленно. Об этом заявил бывший посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк в интервью телеканалу TVN24.

Он задался вопросом, насколько целесообразно принимать такие меры в сложившейся ситуации. «Есть ли смысл менять в данный момент [в отношениях с Россией] существующее положение дел, которое мы сохранили на протяжении всей войны?» — сказал Марчиняк.

Он полагает, что российская сторона может принять ответные меры и либо закрыть польское консульство, либо выслать польских дипломатов из страны. Сейчас в европейских странах активно обсуждается необходимость переговоров о прекращении огня на Украине, поэтому Польше стоит поддерживать дипломатическое представительство в России, резюмировал Марчиняк.

Ранее МИД Польши сообщил о решении отозвать согласие на работу генерального консульства РФ в городе Познань. Отмечается, что персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории страны. В министерстве объяснили, что такое решение принято из-за «попыток диверсий» со стороны России.

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      Марина Совина
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