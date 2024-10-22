В Польше назвали бессмысленным закрытие генконсульства России в Познани

Экс-посол Марчиняк: закрытие генконсульства России в Познани лишено смысла

Решение польского министерства иностранных дел закрыть генконсульство России в Познани бессмысленно. Об этом заявил бывший посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк в интервью телеканалу TVN24.

Он задался вопросом, насколько целесообразно принимать такие меры в сложившейся ситуации. «Есть ли смысл менять в данный момент [в отношениях с Россией] существующее положение дел, которое мы сохранили на протяжении всей войны?» — сказал Марчиняк.

Он полагает, что российская сторона может принять ответные меры и либо закрыть польское консульство, либо выслать польских дипломатов из страны. Сейчас в европейских странах активно обсуждается необходимость переговоров о прекращении огня на Украине, поэтому Польше стоит поддерживать дипломатическое представительство в России, резюмировал Марчиняк.

Ранее МИД Польши сообщил о решении отозвать согласие на работу генерального консульства РФ в городе Познань. Отмечается, что персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории страны. В министерстве объяснили, что такое решение принято из-за «попыток диверсий» со стороны России.