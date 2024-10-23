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00:30, 23 октября 2024Мир

В Польше заявили о желании сохранить консульства в России

Экс-президент Квасневский: Польша заинтересована в сохранении консульств в РФ

Фото: Mateusz Slodkowski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Польша заинтересована в сохранении своих консульств на территории России. Об этом в эфире Польского телевидения заявил бывший президент Польши Александр Квасневский.

По его словам, смысл дипломатии состоит в готовности к переговорам даже в случае войны. Экс-президент отдельно отметил, что Варшава сейчас не находится в состоянии войны с Москвой.

«Существование польских представительств в России, в том числе консульств, имеет смысл. Есть много людей из Польши, которые годами работают [в России] или связаны с Россией семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил все на одну чашу весов», — сказал Квасневский.

Ранее бывший посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк назвал бессмысленным закрытие генконсульства России в Познани. «Есть ли смысл менять в данный момент [в отношениях с Россией] существующее положение дел, которое мы сохранили на протяжении всей войны?» — спросил он.

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      Артём Верейкин
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