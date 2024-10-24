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08:27, 24 октября 2024Экономика

Популярность покупок в рассрочку в России взлетела

Рынок рассрочки в России за два квартала вырос в 1,5 раза

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За два квартала рынок рассрочки в России вырос в 1,5 раза. О взлетевшей популярности такого вида покупок со ссылкой на данные сервиса «Долями» сообщает «Коммерсантъ».

Рынок BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом») с начала года достиг 200 миллиардов рублей. До конца года он вырастет до 300 миллиардов, уверены эксперты. Как отмечали ранее в сервисе «Подели», в первом квартале рынок рассрочки составлял 120-130 миллиардов рублей. По данным Frank RG, в 2022 году доля покупок с помощью таких сервисов составляла не более процента рынка e-commerce, а в конце 2023 года — не более 1,5 процента.

Развитие сегмента стимулирует ужесточение со стороны Центробанка регулирования необеспеченного кредитования, высокие ставки и сокращение выдачи займов, снижение выдач по большинству категорий розничных кредитов. Подобные займы просто оформляются, и организации не проверяют кредитную историю заемщика.

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«Регулярные пользователи BNPL-сервисов — это либо незакредитованные клиенты, принципиально не пользующиеся банковскими кредитными продуктами, либо как раз очень закредитованные клиенты, которые не пройдут скоринг для покупки в кредит, но могут получить финансирование покупки в формате BNPL»,— пояснила старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.

Банк России придерживается мнения, что «неконтролируемые выплаты по договорам рассрочки создают угрозу не только закредитованности граждан, но и стабильности для финансовой системы в целом». В зависимости от введения регулирования (соответствующие документы находятся на рассмотрении в Госдуме с августа) рынок может вырасти до трех процентов при умеренном введении ограничений или упасть до 1,3 процента в случае жестких мер.

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) захотела урегулировать работу сервисов оплаты покупок частями. Из-за роста объемов рынка BNPL увеличиваются риски отсутствия оценки уровня закредитованности и доходов клиентов, бесконтрольный рост долговой нагрузки заемщиков и отсутствие регулирования размеров пени и штрафов. В качестве мер для регулирования в КонфОП предлагают обязательную проверку клиентов в Бюро кредитных историй (БКИ); ограничение размера штрафов за просрочку платежей; внедрить «период охлаждения», когда клиент может отказаться от денег и купленного товара без уплаты процентов или штрафов.

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      Вячеслав Агапов
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