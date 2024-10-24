Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 24 октября 2024Россия

Путин назвал безопасность России самым главным для него

Путин заявил, что безопасность России — самое главное для него

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин на закрытии саммита БРИКС заявил, что безопасность России является самым главным для него. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Журналист «Би-би-си» задал главе государства ряд вопросов. В частности, он спросил, каким образом положения Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности соотносятся с действиями Москвы на Украине.

«Начну с безопасности России, потому что для меня это самое главное», — сказал президент.

До этого Путин заявил, что российские войска движутся вперед на всех участках в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, это никто не отрицает, а продвижение является хорошо известным фактом.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      В России проиндексируют пенсии в январе. На это из бюджета выделят более 106 миллиардов рублей

      В Конгрессе США призвали ответить КНДР на возможное участие в конфликте на Украине

      Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

      Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

      Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

      Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

      Россиянин погиб после атаки украинского FPV-дрона на автомобиль

      Арестованная блогерша Лерчек подала многомиллионный иск к маркетплейсу

      Губернатор сообщил о смерти мужчины из-за взрыва в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше