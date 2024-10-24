Путин назвал безопасность России самым главным для него

Путин заявил, что безопасность России — самое главное для него

Президент России Владимир Путин на закрытии саммита БРИКС заявил, что безопасность России является самым главным для него. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Журналист «Би-би-си» задал главе государства ряд вопросов. В частности, он спросил, каким образом положения Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности соотносятся с действиями Москвы на Украине.

«Начну с безопасности России, потому что для меня это самое главное», — сказал президент.

До этого Путин заявил, что российские войска движутся вперед на всех участках в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, это никто не отрицает, а продвижение является хорошо известным фактом.