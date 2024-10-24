Путин рассказал о стремлении БРИКС к мирному окончанию конфликта на Украине

Все страны БРИКС настроены на быстрое и мирное окончание конфликта на Украине. О стремлении партнеров Москвы к урегулированию украинского кризиса рассказал президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Все настроены, чтобы конфликт на Украине закончился быстрее и мирными средствами», — заявил российский лидер.
Президент России также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их усилия по урегулированию кризиса.
Ранее Путин также назвал причины эскалации конфликта на Украине. По его словам, к кризису привел государственный переворот в Киеве в 2014 году.