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19:47, 24 октября 2024Экономика

Резкое подорожание аренды жилья в России объяснили

Эксперт Жуков: аренда жилья подорожала из-за недоступной ипотеки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Аренда жилья в России резко подорожала из-за недоступной для большинства граждан ипотеки. Так скачок цен на съемные квартиры объяснили опрошенные «Реальным Временем» эксперты.

По словам руководителя одного из популярных сервисов по поиску жилья Романа Жукова, рост цен связан с ситуацией на рынке в целом: в стране отменили массовую льготную ипотеку, ужесточили правила выдачи семейной и IT-ипотеки. Поэтому в текущих реалиях аренда квартиры стала выгоднее ее покупки для многих россиян.

Директор компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов спрогнозировал, что цены на съемное жилье продолжат расти и в 2025 году. Изменить ситуацию смогут только другая экономическая ситуация в стране или связанные с ипотекой поправки в законодательстве.

Ранее в Госдуме заявили, что требования к льготным ипотечным заемщикам в России продолжат ужесточать. Это нужно, чтобы защитить банки от рисков, связанных с возвратом денег.

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      Нина Ташевская
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