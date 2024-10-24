В Госдуме рассказали об ужесточении требований по льготной ипотеке

Депутат Аксаков: требования к льготным ипотечным заемщикам будут ужесточаться

Требования к льготным ипотечным заемщикам в России будут ужесточаться. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат отметил, что выдавать дорогие ипотечные кредиты всем подряд — очень рискованно. «Поэтому, в частности, увеличивается первоначальный взнос — так банки стремятся максимально обезопасить себя от рисков, связанных с возвратом денег», — пояснил Аксаков.

Парламентарий добавил, что льготные ипотечные программы в России будут работать не так активно, как раньше — это связано со снижением их доступности для многих граждан. «Все граждане, у которых есть основания для получения льготного кредита в связи, например, с рождением ребенка, такую возможность сохранят, если они платежеспособны», — подчеркнул Аксаков.

Ранее стало известно, что россияне в целом охладели к ипотеке. В третьем квартале 2024 года объемы выдачи жилищных кредитов сократились на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.