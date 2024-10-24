Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:43, 24 октября 2024Экономика

В Госдуме рассказали об ужесточении требований по льготной ипотеке

Депутат Аксаков: требования к льготным ипотечным заемщикам будут ужесточаться

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Требования к льготным ипотечным заемщикам в России будут ужесточаться. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат отметил, что выдавать дорогие ипотечные кредиты всем подряд — очень рискованно. «Поэтому, в частности, увеличивается первоначальный взнос — так банки стремятся максимально обезопасить себя от рисков, связанных с возвратом денег», — пояснил Аксаков.

Парламентарий добавил, что льготные ипотечные программы в России будут работать не так активно, как раньше — это связано со снижением их доступности для многих граждан. «Все граждане, у которых есть основания для получения льготного кредита в связи, например, с рождением ребенка, такую возможность сохранят, если они платежеспособны», — подчеркнул Аксаков.

Ранее стало известно, что россияне в целом охладели к ипотеке. В третьем квартале 2024 года объемы выдачи жилищных кредитов сократились на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      В российском зоопарке показали Кисуню

      Селин Дион выступила с речью о неизлечимых болезнях

      Резкое подорожание аренды жилья в России объяснили

      В России проиндексируют пенсии в январе. На это из бюджета выделят более 106 миллиардов рублей

      В Конгрессе США призвали ответить КНДР на возможное участие в конфликте на Украине

      Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

      Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

      Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

      Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше