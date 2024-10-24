ОКБ: выдача ипотеки в России сократилась на 31 процент

За три квартала 2024 года россияне резко охладели к ипотеке — объемы выдачи жилищных кредитов сократились на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные приводят в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), пишет РИА Новости.

За девять месяцев текущего года россияне взяли 929,39 тысячи ипотечных кредитов на сумму 4,01 триллиона рублей. По данным аналитиков, за третий квартал количество выдач сократилось по на 43 процента (до 245,02 тысячи) по сравнению с предыдущим кварталом, а объем — на 47 процентов (до 1,01 триллиона рублей). В годовом выражении оба показателя упали на 61 процент, рассказали в ОКБ.

При этом средний размер ипотечного кредита за год почти не изменился — в сентябре 2023 года он был на уровне 4,32 миллиона рублей, а в сентябре 2024-го вырос до 4,34 миллиона рублей. «Средний срок ипотечного кредитования за год также остался без значимых изменений: в сентябре прошлого года он составлял 265 месяцев (22 года 1 месяц), в сентябре текущего — 266 месяцев (22 года 2 месяца)», — уточнили в ОКБ.

Ранее россиянам посоветовали не брать ипотеку, пока ставки по кредитам остаются на высоком уровне. По прогнозам специалистов, в ближайшие два-три года удастся приобрести жилье на более комфортных условиях.