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18:38, 24 октября 2024Мир

Российская делегация прибыла в Израиль для обсуждения сделки по освобождению заложников

Al Hadath: делегация РФ прибыла в Израиль для обсуждения сделки по заложникам

Фото: lia Yefimovich / Globallookpress.com

Российская делегация прибыла в Тель-Авив для обсуждения с израильской стороной сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Высокопоставленная российская делегация прибыла сегодня в Тель-Авив для обсуждения возможности заключения сделки по обмену [заложников на палестинских заключенных]», — говорится в сообщении.

Состав делегации России не уточняется.

Ранее главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить граждан России в приоритетном порядке в рамках сделки по обмену с Израилем. По его словам, российская сторона просила освободить четырех заложников.

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      Виктория Кондратьева
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