Российские таможенники задержали иностранца за контрабанду самого дорогого афродизиака

Во Владивостоке таможенники задержали иностранца за контрабанду мускуса кабарги

Во Владивостоке сотрудники таможни задержали 47-летнего гражданина Китая за попытку вывезти из России мускус кабарги, самый дорогой афродизиак и лекарство для потенции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, при прохождении таможенного контроля и сканировании багажа инспекторы заметили необычные предметы в металлической банке. При досмотре у иностранца в рюкзаке обнаружили банку из-под сгущенного молока, в которой находилось 105,44 грамма мускуса кабарги.

Мускус кабарги относится к стратегически важным товарам, для его вывоза необходимо предоставить в таможню разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и задекларировать.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФТС пресекла вывоз из России в Корею самого дорогого афродизиака и лекарства для потенции.