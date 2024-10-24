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09:53, 24 октября 2024Силовые структуры

Российские таможенники задержали иностранца за контрабанду самого дорогого афродизиака

Во Владивостоке таможенники задержали иностранца за контрабанду мускуса кабарги

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Во Владивостоке сотрудники таможни задержали 47-летнего гражданина Китая за попытку вывезти из России мускус кабарги, самый дорогой афродизиак и лекарство для потенции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, при прохождении таможенного контроля и сканировании багажа инспекторы заметили необычные предметы в металлической банке. При досмотре у иностранца в рюкзаке обнаружили банку из-под сгущенного молока, в которой находилось 105,44 грамма мускуса кабарги.

Мускус кабарги относится к стратегически важным товарам, для его вывоза необходимо предоставить в таможню разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и задекларировать.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФТС пресекла вывоз из России в Корею самого дорогого афродизиака и лекарства для потенции.

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      Артем Соколов
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