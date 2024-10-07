ФТС пресекла вывоз из России в Корею самого дорогого афродизиака и лекарства для потенции

В Бурятии ФТС изъяла повышающий половую силу мускус кабарги на 25 млн рублей

В Бурятии таможенники пресекли незаконный вывоз мускуса кабарги на 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Таможенники выяснили, что компания при подаче деклараций использовала незаконно полученные экспортные сертификаты СИТЕС. Для этого она предоставляла в Росприроднадзор документы с недостоверными сведениями, где в качестве продавца были указаны охотники, фактически не осуществлявшие добычу кабарги. Данный экспортер уже незаконно вывозил 207 желез на 12 миллионов рублей. Теперь фирма пыталась отправить в Корею 259 единиц дериватов на восемь килограммов.

Руководителю компании вменяется статья 226.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Еврейской автономной области в пачках от сигарет и кошельках граждан Китая таможенники нашли золотой песок на 4 миллиона рублей.