Российские таможенники нашли золотой песок в пачках от сигарет и кошельках граждан Китая

В ЕАО таможенники нашли золотой песок у граждан Китая

В Еврейской автономной области (ЕАО) таможенники нашли золотой песок на четыре миллиона рублей в пачках от сигарет и кошельках граждан Китая. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, иностранцы отправлялись на пароме в Тунцзян через пункт пропуска Нижнеленинское. При сканировании ручной клади пассажиров таможенники нашли свертки с металлизированным песком желто-серого цвета. Экспертиза подтвердила, что это 483,5 грамма золота.

Иностранцев задержали. Выяснилось, что они работают водителями в золотодобывающей компании. Задержанные хотели сдать золото в ломбард на родине. Возбуждены дела по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров») УК РФ.

Ранее стало известно, что россиянка привезла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) украшения на восемь миллионов рублей и попалась на таможне в Москве.