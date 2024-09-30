Россиянка привезла из Эмиратов украшения на миллионы рублей и попалась

ФТС: россиянка привезла из Эмиратов золотые украшения на восемь миллионов рублей

Россиянка привезла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) украшения на восемь миллионов рублей и попалась на таможне в Москве. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

31-летнюю пассажирку остановили в рамках выборочного контроля во время прохождения «зеленого коридора» в аэропорту Шереметьево. На женщине были надеты золотые часы Rolex из коллекции Datejust, кольца, браслеты, кулон на цепочке и серьги Cartier и Van Cleef&Arpels.

Россиянка рассказала, что живет в ОАЭ, а ювелирные изделия ей подарили. По ее словам, она догадывалась, что стоимость украшений превышает допустимую для провоза норму, и пыталась избежать уплаты таможенных сборов на 2,1 миллиона рублей.

Экспертиза ФТС установила, что украшения были изготовлены из золота со вставками из бриллиантов и оникса. Изделия изъяли, а на россиянку завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

Ранее другого пассажира поймали в Шереметьево с золотом на 1,5 миллиона рублей. Мужчина попытался незаметно переложить запрещенный груз из сумки в карман.