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12:25, 24 октября 2024Россия

Российские войска поразили украинские аэродромы

Минобороны: Россия нанесла удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские войска поразили аэродромную инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Удар был нанесен дальнобойным оружием — ударными беспилотниками, оперативно-тактической авиацией и средствами, находящимися на вооружении ракетных войск.

Помимо этого, за минувшие сутки были нанесены удары по 139 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее 24 октября российское военное ведомство сообщило об уничтожении десятков операторов украинских беспилотников и инструкторов. Удар по разведанной позиции был нанесен авиабомбой ФАБ-3000. Данные о месте дислокации солдат противника были получены военнослужащими южной группировки российских войск в зоне спецоперации.

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      Алан Босиков
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