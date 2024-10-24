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01:00, 24 октября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» оголила ягодицы на фото

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном виде и показала результат подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, запечатлела себя в кровати, лежа на животе и приподняв ноги. На размещенном фото видно, что она надела оголяющие ягодицы кружевные стринги черного цвета.

Поклонники оценили данный кадр в комментариях под постом, который набрал 12,3 тысячи лайков. «Красота твоих ног совершенна», «У тебя самые красивые глаза», «Прекрасная женщина», «Шикарное фото», «Великолепная», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что американская исследовательница дикой природы, геолог, дайвер и модель Рози Мур, известная как «самая сексуальная в мире ученая», показала фото в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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