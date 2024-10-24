Шестерых взрослых и одного ребенка спасли российские военные в Курской области

Российские военные спасли семерых жителей приграничья в Курской области

Российские военнослужащие спасли семерых жителей приграничья в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

В частности из Кореневского района эвакуировали женщину. Из Суджанского — троих мужчин, двух мирных жительниц и ребенка.

«Сейчас люди в безопасности, им оказывается необходимая помощь», — добавили в пресс-службе областного правительства.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

24 октября в Минобороны отметили, что за сутки российским военнослужащим удалось взять в плен восемь украинских солдат.