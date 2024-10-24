Си Цзиньпин процитировал роман российского классика

Си Цзиньпин процитировал роман Чернышевского «Что делать?» на саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита БРИКС процитировал роман Николая Чернышевского «Что делать?» и призвал брать пример с главного героя произведения. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Такая сила духа нам сегодня очень нужна. Чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю и способность реагировать на изменения», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин прибыл в Казань на саммит БРИКС 22 октября. В аэропорту китайского лидера встретили глава Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и мэр города Ильсур Метшин. Также его поприветствовали татарские девушки в народных костюмах, угостившие председателя караваем и чак-чаком.