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01:45, 24 октября 2024Мир

Си Цзиньпин процитировал роман российского классика

Си Цзиньпин процитировал роман Чернышевского «Что делать?» на саммите БРИКС

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита БРИКС процитировал роман Николая Чернышевского «Что делать?» и призвал брать пример с главного героя произведения. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Такая сила духа нам сегодня очень нужна. Чем сложнее наша эпоха, тем важнее вести упорную борьбу, проявляя непоколебимую волю и способность реагировать на изменения», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин прибыл в Казань на саммит БРИКС 22 октября. В аэропорту китайского лидера встретили глава Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и мэр города Ильсур Метшин. Также его поприветствовали татарские девушки в народных костюмах, угостившие председателя караваем и чак-чаком.

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      Евгений Силаев
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