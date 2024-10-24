Си Цзиньпин вновь призвал к деэскалации конфликта на Украине на саммите БРИКС

Си Цзиньпин второй раз на саммите БРИКС призвал к деэскалации на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин второй раз на саммите межгосударственного объединения БРИКС призвал к деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе пленарного заседания саммита китайский лидер заявил, что важно как можно скорее добиться деэскалации и проложить путь к политическому урегулированию на Украине. Он также призвал участников заседания к наращиванию глобального управления в сфере «коллективного подъема стран Глобального Юга» для комплексного урегулирования горячих точек. По его словам, важно защищать мир «во имя общей безопасности».

«Китай вместе с Бразилией опубликовали консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира"», — сказал председатель КНР.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что конфликт на Украине затягивается. Он призвал не допускать возможного распространения и эскалации конфронтации и отказаться от политики подливания масла в огонь.