Турист закурил на улице в Таиланде и обрушил на себя гнев местных жительниц

Daily Mail: жительницы Таиланда облили водой туриста, который закурил на улице

Турист закурил на улице в Таиланде и возмутил местных жительниц, которые облили его водой. Конфликт попал на видео, его публикует Daily Mail.

По данным источника, британец отдыхал с друзьями на курорте Чиангмай. Он остановился рядом с ларьком с едой и поджег сигарету. Поскольку рядом находился газовый баллон для готовки, женщина за прилавком вежливо попросила отдыхающего отойти.

В ответ на это иностранец разозлился и бросил окурок в сторону ларька, чем обрушил на себя гнев местных жительниц. На записи видно, что одна женщина кинула в него пустое ведро, а вторая выбежала из-за прилавка и плеснула в британца водой.

Позже прибежала хозяйка киоска и успокоила участников ссоры. Она извинилась перед туристом за поведение сотрудниц, иностранец также принес извинения, и конфликт уладили. В полиции сообщили, что жалоб от британца не поступало.