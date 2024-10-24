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12:28, 24 октября 2024Путешествия

Туристам предложили пообедать с покорившей пирамиду Хеопса собакой

Egypt Independent: туристам предложили обед с покорившим пирамиду Хеопса псом

Американская туристическая компания King Tut Tours предложила путешественникам из США и Канады тур в Египет, в который включен обед с покорившей пирамиду Хеопса собакой. Об этом сообщило издание Egypt Independent.

Пятидневный тур включает поездку к пирамидам Гизы, посещение частично открытого Большого Египетского музея и обед в компании знаменитой собаки, забравшейся на вершину пирамиды Хеопса.

Отмечается, что идея организовать такой тур появилась после того, как один американский турист предложил заплатить около 50 тысяч рублей за селфи со знаменитым псом, а другой захотел заплатить в четыре раза больше, чтобы стать хозяином животного.

Собаку заметили на вершине пирамиды Хеопса 14 октября. Смелого пса снял на видео пролетавший мимо парапланерист. Ролик стал вирусным в соцсетях.

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      Мария Борисова
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