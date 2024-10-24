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15:56, 24 октября 2024Экономика

В России отреагировали на сообщения о возможном уходе «Ашана» из страны

Депутат Арефьев связал сообщения о возможном уходе «Ашан» с санкциями

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Возможный уход сети гипермаркетов «Ашан» из России может быть связан с санкциями, поскольку владеющая ими Auchan является французской компанией, допустил депутат Госдумы Николай Арефьев. На сообщения о вероятном уходе компании из страны политик отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Одна из возможных причин — санкции США или европейских государств. Auchan — французская компания. Она зарегистрирована на Кипре, но, если остались связи с материнской компанией, то, возможно, она попала под санкции либо Франции, либо США», — объяснил политик.

Он также заметил, что возможный уход «Ашана» — еще один повод задуматься о необходимости налаживания собственной розничной и оптовой торговли, чтобы не попадать в зависимость от иностранных компаний.

«У нас 93 процента торговли отдано иностранцам. Если сейчас все иностранные фирмы, которых много, возьмут и бросят нас, все придется начинать с начала. А этот процесс не быстрый и сложный, его нельзя наладить за один день. Понятно, что такой сценарий — экстремальный, вряд ли все разом возьмут и уйдут, но в таком случае социальная напряженность может возрасти настолько сильно, что сложно и сказать: разом закроются почти все магазины. Даже к таким сценариям нужно готовиться», — уверен депутат.

При этом он не исключил присутствия на рынке иностранных компаний: они, считает Арефьев, должны присутствовать, но в разумных масштабах, работая параллельно с российскими коллегами.

Ранее стало известно, что Auchan находится на завершающей стадии продажи своего бизнеса в России, речь идет о сделке по главному ее активу в РФ — подразделении ООО «Ашан».

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      Наталия Белова
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