В России провели уникальную операцию на сердце младенцу

В Татарстане впервые провели стентирование аорты младенцу

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана впервые провели уникальную операцию младенцу на сердце. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Новорожденный с опасным диагнозом «коарктация аорты» поступил в отделение кардиореанимации с весом всего 1,8 килограмма. Он был в критическом состоянии, которое только ухудшалось.

По словам специалистов, полостную операцию проводить было опасно из-за слишком маленького веса ребенка. Тогда врачи провели стентирование коарктации аорты.

В настоящее время состояние младенца стабилизировалось. Когда он подрастет, медики выполнят уже радикальную коррекцию порока.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию по вживлению биокардиостимуляторов.