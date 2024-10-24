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19:05, 24 октября 2024Моя страна

В России провели уникальную операцию на сердце младенцу

В Татарстане впервые провели стентирование аорты младенцу

Фото: Roman Zaiets / Globallookpress.com

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана впервые провели уникальную операцию младенцу на сердце. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Новорожденный с опасным диагнозом «коарктация аорты» поступил в отделение кардиореанимации с весом всего 1,8 килограмма. Он был в критическом состоянии, которое только ухудшалось.

По словам специалистов, полостную операцию проводить было опасно из-за слишком маленького веса ребенка. Тогда врачи провели стентирование коарктации аорты.

В настоящее время состояние младенца стабилизировалось. Когда он подрастет, медики выполнят уже радикальную коррекцию порока.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию по вживлению биокардиостимуляторов.

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      Фариза Бацазова
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