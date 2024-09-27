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15:35, 27 сентября 2024Моя страна

В российском городе провели уникальную операцию на сердце

В Новосибирске провели операцию по вживлению биокардиостимуляторов

Фото: Unsplash

Специалисты национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию по вживлению биокардиостимуляторов. Об этом пишет Kp.ru.

Медики из российского города первые в истории имплантировали в сердце искусственно выращенные клетки, которые стимулируют его ритм. «Идея состоит в том, чтобы заменить искусственные кардиостимуляторы на естественные, выращенные из клеток самого пациента», — рассказали в учреждении.

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По словам врачей, результаты проекта в перспективе имеют шансы найти применение в клинической практике. Такое точечное воздействие клеток на сердце значительно менее травматична, чем хирургическое подавление очагов аритмии.

Отмечается, что экспериментальную операцию проводили свинье. Медики сообщили, что она прошла успешно.

Ранее специалисты из Новосибирска научились лечить огнестрельные ранения с помощью специальных вирусов, которые борются с бактериями.

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      Фариза Бацазова
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