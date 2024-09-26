В российском городе научились лечить огнестрельные раны с помощью вирусов

Специалисты в Новосибирске научились лечить огнестрельные раны с помощью вирусов

Специалисты из Новосибирска научились лечить огнестрельные ранения с помощью специальных вирусов, которые борются с бактериями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Нина Тикунова.

Эксперт отметила, что на второй-третий день у пациентов поднимается температура. По ее словам, это означает, что бактериофаг попал в бактерию и разрушил ее.

«Мы таким образом пролечили 19 пациентов, полное заживление ран у 16 пациентов», — добавила заведующая лабораторией из российского города.

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