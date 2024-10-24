В России пятилетний мальчик пропал по дороге к живущему в 300 метрах отцу

В Яранске Кировской области разыскивают пропавшего на улице пятилетнего мальчика

В Кировской области разыскивают пятилетнего Даниила Халтурина, пропавшего на улице в городе Яранске. Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как сообщило ведомство, вечером 23 октября мальчик вышел из дома и исчез. Рост ребенка составляет около 120 сантиметров, у него голубые глаза и светло-русые волосы. В момент исчезновения мальчик был одет в черно-серую куртку с белыми вставками, коричневую шапку и синие сапоги.

Как пишет в Telegram местное издание «Pro Город» со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника МВД по городу Яранску Николая Ятманова, Даниил пропал по дороге от своего дома на улице Крупина к отцу, живущему на улице Магистральной. Журналисты обратили внимание, что ребенку нужно было преодолеть отрезок в 300 метров, однако до родителя он так и не дошел.

Сейчас на месте происшествия работают более 50 местных жителей. Одна из соседок заявила, что семья мальчика неблагополучная. Кроме того, горожане возмутились, что ребенка отправили к отцу одного.

Следственный комитет сообщил, что по факту исчезновения Даниила возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи и криминалисты совместно с сотрудниками МВД устанавливают местонахождение ребенка и обстоятельства его пропажи.

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