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13:26, 24 октября 2024Россия

В российском регионе заплатят сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд

Богомаз: за вступление в брянский отряд «Барс» ввели выплаты до 300 тысяч рублей

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

В Брянской области ввели выплаты в сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд «Барс — Брянск». Соответствующий закон приняла дума российского региона, сообщи губернатор Александр Багомаз в Telegram.

По его словам, добровольцы, заключившие контракт на 6 месяцев получат единовременно 150 тысяч рублей, на 12 месяцев — 300 тысяч рублей. «Если будет принято решение расторгнуть контракт ранее обозначенного срока, доброволец должен будет вернуть единовременную денежную выплату в областной бюджет в полном объеме», — подчеркнул Богомаз.

Он добавил, что при поступлении на службу, добровольцы также получат 35 тысяч рублей «подъемных» и зарплату от 40 тысяч рублей, которая будет зависеть от должности. Кроме того, за каждый день боевого дежурства бойцам собираются платить по 4 тысячи рублей. «Соответственно, денежное довольствие с региональной выплатой, притом, что боец будет нести службу две недели в месяц, составит в зависимости от занимаемой должности от 105 000 рублей и выше», — отметил губернатор.

Богомаз также сообщил, что на бойцов «БАРС-Брянск» распространяются все социальные гарантии участников специальной военной операции (СВО), включая сохранение рабочего места на время службы, получение статуса участника спецоперации, а также льготы.

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Ранее в Курской области в местный отряд «Барс» вступил заместитель губернатора региона Константин Поляков.

Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс» 12 сентября. Замглавы ведомства Юнус-Бек Евкуров назвал их основной задачей содействие оперативным штабам губернаторов по линии контртеррористических операций.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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