В США забеспокоились о начале гражданской войны после выборов

The Times: более четверти американцев опасаются гражданской войны после выборов

Более четверти американцес опасаются, что после президентских выборов, которые пройдут 5 ноября, в стране может начаться гражданская война. Об этом сообщает The Times со ссылкой на опрос компании YouGov.

«Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война», — говорится в материале.

Кроме того, 27 процентов жителей США считают вероятными вспышки насилия после выборов. Однако 84 процента американских избирателей заявили, что США стали более разобщены, чем 10 лет назад.

Ранее стало известно, что кандидат на пост президента от республиканцев Дональда Трампа может досрочно объявить себя победителем на выборах. К такому выводу пришло окружение политика, уточнив, что Трамп может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно.