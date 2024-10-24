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01:23, 24 октября 2024Россия

В столичном районе ввели карантин из-за бешенства

В столичном районе Люблино ввели карантин из-за случая бешенства

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В столичном районе Люблино ввели карантин из-за выявленного там случая бешенства домашних животных. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что это решение принято после того, как 21 и 22 октября в жилом доме на Краснодарской улице выявили случаи заражения.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 22 декабря 2024 г. в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в документе.

В частности, ограничения затронут улицы Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Тихорецкий бульвар, Краснодарская и Аллея Кремлевских Курсантов. В частности, там нельзя будет проводить ярмарки с участием животных, а также вывозить и отлавливать питомцев.

Ранее стало известно, что российский технологический университет МИРЭА закрыли на карантин из-за заразного вируса. Тогда в пресс-службе отметили, что мероприятия отменят или перенесут в связи с обнаружением случая заболевания корью.

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      Евгений Силаев
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