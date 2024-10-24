Yonhap: Южная Корея потребовала от КНДР прекратить отправку шаров с навозом

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи потребовал от КНДР прекратить отправку шаров с навозом, в которых также содержатся листовки с критикой президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Северная Корея должна немедленно прекратить свои действия по отправке этих листовок непристойного уровня», — отмечается в заявлении командования.

В ОКНШ Южной Кореи также добавили, что отправка КНДР листовок с распространением ложной информации о президенте страны является последней чертой, которую перешел Пхеньян. По их словам, если ранее действия Северной Кореи ограничивались «низкосортными» шарами, то нынешняя ситуация является неприемлемой.

Ранее стало известно, что КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Отмечается, что Северная Корея возобновила кампанию по сбросу отходов после пятидневного перерыва. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил более десяти мусорных пакетов в районе Сеула. В них были пропагандистские листовки. Военные отметили, что после анализа никаких опасных веществ обнаружено не было.