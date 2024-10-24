Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 24 октября 2024Россия

Жительница Курской области рассказала о начале вторжения ВСУ

Жительница Суджи: ВСУ били по городу из РСЗО в день вторжения в Курскую область

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день вторжения в Курскую область нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Судже. Об этом рассказала местная жительница в беседе со следователем, она есть в распоряжении ТАСС.

«И в четыре часа [утра, 6 августа] над нашим домом полетели "Грады". Кучей выстрелов со стороны Украины. Дом начал трястись, в центре начало все взрываться», — сообщила она.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

По словам женщины, ВСУ и ранее били по Судже, но в день вторжения обстрелы были наиболее сильными. Тогда в городе загорелся техникум и другие здания. Жители укрывались в подвалах домов, а затем начали покидать Суджу.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Командир отряда спецназа «Ахмат» заявлял, что контроль России над Суждой — вопрос времени.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Списанный после 14 лет подготовки космонавт обратился к Путину. О чем он попросил президента?

      На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

      В ВСУ заявили об успехе российских войск в центре Селидово

      Онколог предостерег от слишком горячего чая

      57-летняя Николь Кидман без бюстгальтера пришла на премьеру сериала

      Раскрыты подробности про задержанного экс-замминистра энергетики Яновского

      Огромное число бойцов СВО съехались в российский поселок с одной целью

      Сенатор призвала не возобновлять льготную ипотеку в России

      Российская многодетная семья потеряла почти всех мужчин на спецоперации

      В ХАМАС высказались о новом руководителе движения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше