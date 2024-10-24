Жительница Курской области рассказала о начале вторжения ВСУ

Жительница Суджи: ВСУ били по городу из РСЗО в день вторжения в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день вторжения в Курскую область нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Судже. Об этом рассказала местная жительница в беседе со следователем, она есть в распоряжении ТАСС.

«И в четыре часа [утра, 6 августа] над нашим домом полетели "Грады". Кучей выстрелов со стороны Украины. Дом начал трястись, в центре начало все взрываться», — сообщила она.

По словам женщины, ВСУ и ранее били по Судже, но в день вторжения обстрелы были наиболее сильными. Тогда в городе загорелся техникум и другие здания. Жители укрывались в подвалах домов, а затем начали покидать Суджу.

Суджа была занята украинскими войсками в августе 2024 года после вторжения в Курскую область, до этого она не раз подвергалась обстрелам. Населенный пункт стал самым крупным из оказавшихся под контролем ВСУ на территории России. Командир отряда спецназа «Ахмат» заявлял, что контроль России над Суждой — вопрос времени.