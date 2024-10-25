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00:10, 25 октября 2024Россия

25 октября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

25 октября в России отмечают День таможенника и День работника кабельной промышленности. В мире празднуют Международный день лемура. Православные верующие в этот день чтут память мучеников Прова, Тараха и Андроника. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 25 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День таможенника

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

День таможенника официально был утвержден в 1995 году. Дата приурочена к годовщине подписания указа «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров». С этого документа, утвержденного царем Алексеем Михайловичем в 1653 году, на Руси начало развиваться таможенное дело.

В настоящий момент Российская таможенная служба является одной из самых крупных в мире: в ее подчинении находится 431 таможенный пост, представители службы есть более чем в 20 странах мира.

День работника кабельной промышленности

25 октября 1879 года инженер немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske) Карл Сименс получил разрешение начать производство изолированной проволоки и телеграфных кабелей на заводе в Санкт-Петербурге. С тех пор 25 октября считается годовщиной образования кабельной промышленности в России.

Праздники в мире

Международный день лемура

Всемирный день лемура отмечается с 2014 года в последнюю пятницу октября. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме сохранения этого вида.

Основной причиной исчезновения вида является вырубка деревьев и нелегальная охота на приматов для продажи на черном рынке. В 2018 году ученые пришли к выводу, что из известных 111 видов и подвидов лемура 105 находятся под угрозой исчезновения.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мeждунapoдный дeнь ocвeдoмленнocти o низкорослости

Этот День был учрежден в 2012 году организацией Little People of America (LPA), которая предоставляет поддержку и необходимую информацию низкорослым людям и их семьям.

Карликовостью называют состояние, при котором рост взрослого человека не превышает 130 сантиметров. Как правило, отставание в росте происходит из-за недостаточной выработки гормона соматотропина. Однако это состояние может быть обусловлено генетикой, дефицитом питательных веществ и другими факторами.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 октября

  • Евpoпeйcкий дeнь пpaвocудия;
  • Вceмиpный дeнь пpoизвoдитeлeй пиццы;
  • Мeждунapoдный дeнь шaмпaнcкoгo;
  • День карате в Японии.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских

Согласно преданию, мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали в 304 году в городе Тарсе Киликийском.

Когда язычники велели святым принести жертву идолам, Тарах — к тому моменту уже старый воин — ответил, что жертвы достоин лишь Единый Бог, и приносят ее в душе, а не на капище. Андроник, сын знатного ефесского гражданина, и Пров — фракиянин из Пергии Памфилийской, поддержали Тараха. За такую твердость святых подвергли пыткам. В итоге их тела разрубили на части. Позже христиане с честью похоронили останки.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 25 октября

  • День памяти преподобного Космы Маиумского;
  • День памяти преподобного Амфилохия Глушицкого;
  • День памяти мученицы Домники (Домнины) Аназаровской;
  • День памяти святителя Мартина Милостивого.

Приметы на 25 октября

В народном календаре 25 октября — день Андрона Звездочета. В это время было принято гадать по звездам, предсказывать погоду и урожай на будущий год.

  • Звезды светят ярко — к морозу, тусклые — к потеплению;
  • Принести в дом свечи — к скорой болезни;
  • Стирать белье и выбивать перины — счастье из дома выгонять;
  • Поездки 25 октября удачными не будут.

Кто родился 25 октября

Михаил Галустян (45 лет)

Российский актер, юморист и телеведущий получил известность благодаря участию в команде КВН «Утомленные солнцем». Зрители также знают его по юмористическому шоу «Наша Russia». В настоящее время Галустян снимается в кино, ведет телепередачи и выступает как певец под псевдонимом Super Жорик.

Галина Вишневская (1926-2012)

Фото: Александра Сенцова / ИТАР-ТАСС

Советская оперная певица была широко известна как у себя на родине, так и за рубежом. Вишневская выступала на сценах Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне, «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке, Парижской национальной оперы, театра «Ла Скала» в Милане. Биография певицы, выпущенная в 1980-х, легла в основу оперы Марселя Ландовски «Галина», которую поставили во Франции в 1996 году. Вишневская также выступала на эстраде, принимала участие в драматических спектаклях и снималась в кино.

Кто еще родился 25 октября

  • Тамара Семина (86 лет) — советская и российская актриса;
  • Миа Васиковска (35 лет) — австралийская актриса;
  • Анни Жирардо (1931-2011) — французская актриса;
  • Пабло Пикассо (1881-1973) — испанский и французский художник, скульптор, график.

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      Юлия Анасян
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