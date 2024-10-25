Блогер Лебедев заявил, что в России вина делают лучше, чем в других странах

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество России перед другими странами. Об этом он порассуждал в выпуске новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Краснодарский край и Крым уже делают вино лучше, чем половина винопроизводящих стран мира. Просто горячо рекомендую», — заявил Лебедев.

Он признался, что часто покупает и заказывает в ресторанах российское вино, если цена на него не слишком высокая. При этом блогер уточнил, что употребляет и зарубежные вина. «Если мне когда-нибудь придет мысль потратить 10 тысяч рублей в ресторане за бутылку вина, то я, естественно, куплю какое-нибудь французское, испанское или американское», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев назвал другое преимущество России. Он заявил, что в России банковская система более безопасная, чем в других странах. Он отметил, что порядок в этой области достигается строгим государственным регулированием.