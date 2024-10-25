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09:06, 25 октября 2024Россия

Четыре человека пострадали из-за кабанов в российском регионе

В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП из-за трех кабанов

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области

В Упоровском районе Тюменской области четыре человека пострадали в аварии, возникшей из-за трех кабанов, вышедших на дорогу. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

ДТП произошло близ границы с Курганской областью. Автомобиль Lada Granta наехал на трех диких кабанов, из-за чего его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с КамАЗом.

«28-летний водитель "Лады" получил тяжелые травмы, ранения получили его 28-летняя жена, 10-месячная дочь и 54-летняя мать», — сообщили в Госавтоинспекции. Там добавили, что обстоятельства аварии еще устанавливаются.

В июле на трассе «Сибирь» в Иркутской области водитель Mercedes протаранил табун лошадей. В результате пострадали водитель и пассажир иномарки, животные не выжили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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