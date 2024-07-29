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07:36, 29 июля 2024Россия

На российской федеральной трассе Mercedes протаранил табун лошадей

В Иркутской области Mercedes протаранил табун лошадей на трассе «Сибирь»

Фото: pixabay.com

На трассе «Сибирь» в Иркутской области водитель Mercedes протаранил табун лошадей. Об этом сообщило управление ГИБДД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла в Аларском районе. За рулем Mercedes был 28-летний водитель — он не заметил, как на проезжей части появились животные. В результате пострадали водитель и пассажир иномарки, несовместимые с жизнью травмы получили пять лошадей.

«По данному факту назначена проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и собственников скота», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД. О пострадавших не сообщалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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