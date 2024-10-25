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11:54, 25 октября 2024Россия

Два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский глава Гладков: мирные жители ранены при ударе ВСУ по Октябрьскому

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мирные жители получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, при ударе были ранены два человека — жители поселка Октябрьский.

«Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу», — сообщил Гладков. Губернатор добавил, что после атаки власти региона зафиксировали ряд разрушений в четырех жилых домах.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — подытожил глава региона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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