Два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на российский регион

Белгородский глава Гладков: мирные жители ранены при ударе ВСУ по Октябрьскому

Мирные жители получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, при ударе были ранены два человека — жители поселка Октябрьский.

«Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу», — сообщил Гладков. Губернатор добавил, что после атаки власти региона зафиксировали ряд разрушений в четырех жилых домах.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — подытожил глава региона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области, однако для этого требуется время.