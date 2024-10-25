Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 25 октября 2024Россия

Экстремальное похудение для российской школьницы закончилось реанимацией

Экстремальное похудение для школьницы из Петербурга закончилось реанимацией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экстремальное похудение для школьницы из Санкт-Петербурга закончилось реанимацией. Об этом пишет 78.ru.

По данным канала, восьмиклассница начала принимать средства для похудения. Россиянка выпила одновременно несколько таблеток, якобы чтобы «эффект наступил быстрее».

Передозировка препаратами вызвала тяжелое отравление. Девочку экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимации. Ей также предстоит наблюдение в психоневрологическом диспансере.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила, что экстремальное похудение приводит к таким серьезным последствиям для здоровья, как остеопороз и перелом костей из-за дефицита необходимых организму питательных веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Путин заявил о готовности искать компромиссы по Украине

      Путин призвал не обращать внимание на усталость Запада от Украины

      В Раде предложили уравнять пенсии по инвалидности прокуроров и граждан на фоне скандала

      Путин рассказал об отказах Киева от переговоров

      Два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на российский регион

      В СК назвали число завершенных расследований и приговоров о наемничестве

      Мужчина расправился с коллегой из-за ее слишком длинных перерывов на работе

      В Госдуме высказались о судьбе старых автономеров после изменения ГОСТ

      В России заочно осудили грузинского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше