Экстремальное похудение для российской школьницы закончилось реанимацией

Экстремальное похудение для школьницы из Петербурга закончилось реанимацией

Экстремальное похудение для школьницы из Санкт-Петербурга закончилось реанимацией. Об этом пишет 78.ru.

По данным канала, восьмиклассница начала принимать средства для похудения. Россиянка выпила одновременно несколько таблеток, якобы чтобы «эффект наступил быстрее».

Передозировка препаратами вызвала тяжелое отравление. Девочку экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимации. Ей также предстоит наблюдение в психоневрологическом диспансере.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила, что экстремальное похудение приводит к таким серьезным последствиям для здоровья, как остеопороз и перелом костей из-за дефицита необходимых организму питательных веществ.